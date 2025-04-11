Bolu Dağı Geçişinde Zincirleme Kaza Sonrası Yol Açıldı

Bolu Dağı'ndaki Zincirleme Kaza Sonrası Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde seyahat eden sürücüleri olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu otoyolda, Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobil, kamyon, tır, hafif ticari araç ve otobüslerden oluşan 10 araç kazaya karıştı.

Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğunun ardından, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri hemen bölgeye gönderildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaların ardından, araçların kaldırılması ve temizlik işlemleri tamamlandı. Kazanın ardından kapanan otoyolun İstanbul yönü artık yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.