Boşanma Davasında Eşit Kusur Kararı

Boşanma Davasında Eşit Kusur Yargısı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ilginç bir karara imza attı. Eşine fiziksel şiddet uygulayan bir erkek ile özel günlerde eşini yalnız bırakan ve aile bireylerinin cenazelerine katılmayan kadını, eşit kusurlu saydı.

Boşanma İddiaları ve Başvurular

Çorum'da yaşayan bir birey, eşinin evine ve çocuklarına ilgisiz davrandığını, yemek ve temizlik yapmadığını ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığını iddia ederek boşanma davası açtı. Düğün ve cenazelere katılmadığı, eşi ile annesine hakaret ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtilerek tazminat talep etti.

Kadının İtirazları ve Yargı Süreci

Kadın ise, kocasının kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, ilgisiz davrandığını ve eşinin ailesinin de kendisine psikolojik baskı yaptığını dile getirerek karşı dava açtı. Ayrıca, çocuğuna biriktirdiği altınların da alındığını belirtti ve maddi-manevi tazminat talep etti.

Mahkeme Kararları ve İstinaf

Çorum 2. Aile Mahkemesi, kadını ağır kusurlu bularak tarafların boşanmalarına karar verdi. Kadının, erkeğe 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ancak, uzayan süreçte kararı istinafa taşıyan kadının davası, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle değerlendirildi.

Sonuç ve Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinafın kararını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bularak onadı. Eşit kusur oranları belirlenirken; kadının ihlalleri arasında özel günlerde yalnız bırakma, cenazelere katılmama ve fiziksel şiddet, erkeğin kusurlu davranışları arasında ise ilgisizlik ve şiddet yer aldı.

Bu karar, boşanma davalarında tarafların eşit kusur oranlarıyla değerlendirileceğine dair önemli bir örnek teşkil etmiştir.