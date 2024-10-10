Boyabat Kalesi: Sinop'un Tarih Dolu İncisi

Boyabat Kalesi Hakkında Genel Bilgi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yer alan Boyabat Kalesi, 135 metre yükseklikteki sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiştir. Bu tarihi yapının bulunduğu alan, ilçe merkezinin 3 kilometre uzağında, Gökırmak Vadisi havzasında bulunmaktadır.

Tarihsel Dönemler ve Önem

Kale, geç Roma, erken Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar barındırmaktadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından doğal sit alanı olarak korunmaktadır.

Tanıtım Faaliyetleri

Son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları ile daha fazla ziyaretçi çekmeyi başaran Boyabat Kalesi, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından oldukça öne çıkarılmaktadır. Kara, kalenin bakım ve onarımının bakanlık tarafından yapıldığını, temizliğin ise yerel belediye tarafından üstlenildiğini ifade etti.

Gelecek Planları ve Hedefler

Kara, daha fazla ziyaretçi çekebilmek için sosyal medya kampanyaları düzenleyeceklerini belirtti. Boyabat Kalesi'nin güzelliklerini ve tarihini belgelerle sosyal medya platformlarında paylaşacaklarını, ayrıca yerel ve ulusal medya ile işbirliği yaparak belgesel ve tanıtım programları düzenleyeceklerini açıkladı.

Ziyaretçilerin Yorumları

Kaleyi ziyaret eden Metin Alkan, başka ülke tarihi yerlerini görmesine rağmen Boyabat Kalesi'nin kendisi üzerinde büyük bir etki bıraktığını dile getirdi. Özellikle kaleden aşağı inen tünellerin ilginçliğine değinen Alkan, "Bu kalenin en dikkat çekici yanı, sığınma zirvesinden Boyabat Çayı'na kadar uzanan dehlizlerdir. Suya ulaşımın sağlanması bu kaleye hayat katmış" dedi.