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Buika ve Kibariye, İstanbul'da Müzikseverleri Büyüledi

Buika ve Kibariye, İstanbul'daki konserlerinde unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:09
Buika ve Kibariye, İstanbul'da Müzikseverleri Büyüledi

Buika ve Kibariye Yeniden Sahne Aldı

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik iconu Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. İki sanatçının buluşması, BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Unutulmaz Bir Konser Deneyimi

Buika, sahnede amatör müzisyen olan doktoruyla birlikte bir parça seslendirerek etkinliğe renk kattı. Konserde Buika'nın söyledikleri arasında "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco" gibi önemli eserler yer aldı.

Kibariye ise dinleyicilere "İsyan", "Lafı mı Olur", "Gülü Soldurmam", ve "Ah İstanbul" gibi eserlerle duygusal bir yolculuk sundu.

Birlikte Seslendirdikleri Parçalar

İkili, ayrıca sevilen parçalar "Sevdam Ağlıyor" ve "Tu Bandera"'yı birlikte seslendirerek sahnede muhteşem bir uyum sergiledi. Konserde Gülay Sütçü de danslarıyla bu iki yıldız isme eşlik etti.

Buika ve Kibariye, bu konserle birlikte İstanbul'da müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da...

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da yeniden aynı sahneyi paylaştı. İki sanatçı, BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da...

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da yeniden aynı sahneyi paylaştı. İki sanatçı, BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

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Buika ve Kibariye, İstanbul'da Müzikseverleri Büyüledi

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