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Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliğiyle Lezzetler Tanıtıldı

Sofya'da düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği, geleneksel Türk yemekleriyle zenginleşti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 01:50
Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliğiyle Lezzetler Tanıtıldı

Bulgaristan'da Geleneksel Türk Lezzetleri Tanıtıldı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu akşam sunulan yemekler, nesiller boyunca aktarılan, Anadolu'nun zengin çeşitliliği ve burada ev sahipliği yapmış birçok medeniyet tarafından şekillendirilen yüzyıllık geleneği yansıtıyor." dedi.

Kültürel Diplomasi ve Yemek

Uyanık, yemeğin kültürel diplomasinin en güçlü araçlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Yemekler kapıları açar, sohbetleri başlatır ve tatlar ile hikayeler aracılığıyla birbirimizi anlamamıza yardımcı olur" ifadesini kullandı. Asma yaprağı sarmasından enginara, patlıcan dolmasından kuzu etine ve geleneksel tatlılara uzanan menünün, Türkiye'nin dört bir yanından lezzetleri bir araya getirdiği belirtildi.

Türk Aşçıların Özel Sunumu

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve Dünya İslami Şefler Birliği (WICS) Genel Başkanı Şef Öner Çulfaz liderliğindeki Türk aşçı ekibi, ülkenin tüm yörelerine özgü yemek çeşitlerinden oluşan bir sunum hazırladı. Çulfaz, "Bu menü ile ülkemizin değerli ürünlerini Bulgaristan halkına ve üst düzey davetlilere tattırmak istedik. Bulgaristan’a ikinci gelişimizde de kültürlerimizi buluşturuyoruz." dedi.

Etkinlikte Öne Çıkan İsimler

Etkinliğe, Bulgaristan Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova, ülkenin eski Kralı Simeon Sakskoburgotski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariya Angelieva, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin yanı sıra politikacılar, sanatçılar ve protokol üyeleri katıldı. Çulfaz, "Türk Mutfağı Haftası" programları kapsamında bugüne kadar 8 ülkede sunum gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu an Bulgaristan’da 250 kişiye Türk yemekleri sunacağız. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekten burada olmak ve kendi ülkemin, komşu ülkeme yemeklerimi tattırmak bana büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

Düzenlenen etkinlik, Türk mutfağının zenginliğini ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla organize edildi ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte...

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık (sağ), bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışına katıldı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte...

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık (sağ), bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışına katıldı.

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