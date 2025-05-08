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Burdur'da 10. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başladı

Burdur'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık Fuarı, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde açıldı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 18:10
Burdur'da 10. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başladı

Burdur'da Teke Yöresi Tarım Fuarı Açıldı

Burdur'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı açılışı, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Fuar, tarım aletleri ve iş makinelerinin sergilendiği önemli bir platform haline geldi.

Yoğun İlgiyle Karşılandı

Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fuar, bölgedeki tarımsal üretimi ve yenilikleri tanıtmak amacıyla düzenlendi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, açılış konuşmasında tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

Vali Bilgihan, yeni teknoloji ve üretim modellerinin tanıtıldığı fuarların üretici ve tüketicileri bir araya getirdiğini belirtti. "Burdurlu, Burdur için gayret gösteriyor. Esas olan birlik ve beraberliği perçinlemek," diyerek bu birlikteliğin gücüne vurgu yaptı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Ayrıca, törende gerçekleştirilen "Tarımda Kadın Eli Bilgi Yarışması"'nı kazanan kadın çiftçilere ödülleri verildi. Fuara, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Fuar, Pazar Gününe Kadar Açık Kalacak

Kurdele kesiminin ardından ziyarete açılan fuar, pazar gününe kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Burdur'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem...

Burdur'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın açılışı yapıldı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (fotoğrafta), konuşma yaptı.

Burdur'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem...

Burdur'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın açılışı yapıldı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (fotoğrafta), konuşma yaptı.

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