Burdur'da Göl Kıyıları için Önemli Çalıştay Gerçekleştirildi

Burdur'da 'Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması' Çalıştayı Düzenlendi

Burdur'da, 'Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması, Ekolojik Düzenlemesi ve Sürdürülebilir Kullanımı' konusunda önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Burdur Valiliği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve MAKÜ Salda Bilim Merkezi işbirliğiyle MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de düzenlendi.

Ekolojik Düzenlemeler İçin Yol Haritası

Çalıştayda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Gölü'nün kuruyan kıyı alanlarının ekolojik düzenlemesi ve sürdürülebilir kullanımı için bir yol haritası belirlemenin amaçlandığını ifade etti. Bilgihan, çalıştayın sosyoekonomik, sosyolojik, çevresel kentleşme ve tarımsal etkileri gibi birçok boyutunu ele aldığını vurguladı.

İklim Değişikliği ve Su Kaybı Üzerine Vurgu

Bilgihan bu bağlamda, "Hepimiz sorunu biliyoruz. Sorun, iklim değişikliği ile birlikte yüksek oranda hissettiğimiz su kaybı ve dolayısıyla çekilen ekolojik anlamdaki alanların ne yapılabileceği konusudur. Bunun ilerisi sadece bir alanı ekonomiye veya tarıma kazandırmak değil, geleceğimize kazandırmak olmalıdır," dedi.

Doğal Sit Alanlarının Korunması

Dr. Beyhan Oktar, Burdur Gölü ve çevresinin doğal sit alanı statüsünde olduğunu belirtti ve söz konusu statülerin güncellenmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Burdur Gölü'nün, barındırdığı endemik türlerle birlikte ekosistem açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Göl Seviyelerindeki Düşüş ve Etkileri

Oktar, "Burdur Gölü, kuşlar ve diğer canlılar için önemli bir habitat oluşturmakta ancak iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkiler, bu sulak alan üzerinde olumsuz etkilerini göstermektedir. Göl su seviyelerindeki azalmalar, özellikle kıyı kesimlerinde yüksek tuz miktarlarına yol açmaktadır," ifadelerini kullandı.

Politikadan Bilime Çeşitli Görüşler

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gölün çekilen bölgelerinin kontrol altına alınması ve tozlaşmanın engellenmesi gerekliliğini vurguladı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise Salda Bilim Merkezinin yalnızca Salda Gölü ile değil, Burdur’daki tüm göller ve sulak alanlar üzerine çalışmalar yapmayı amaçladığını açıkladı.

Çalıştay, akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi ve Burdur Gölü'nün korunması için önemli adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması, Ekolojik Düzenlemesi ve Sürdürülebilir Kullanımı" çalıştayı gerçekleştirildi. Burdur Mehmet AKif Ersoy Üniversitesi Lavanta Otel'de gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması, Ekolojik Düzenlemesi ve Sürdürülebilir Kullanımı" çalıştayı gerçekleştirildi. Burdur Mehmet AKif Ersoy Üniversitesi Lavanta Otel'de gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.