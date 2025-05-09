Burdur'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaralanan Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde, ekmek almak için bakkala giden Cengiz Şimşek, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Olay, Şimşek'in bakkala gittiği sırada meydana geldi. Sokakta yürüyen Şimşek, bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kaldı. Kaçmak isterken yere düşen Şimşek, başından ve kollarından yaralandı.

Durumu köy muhtarına bildiren Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şimşek, ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şimşek, olay hakkında yaptığı açıklamada, “Ekmek almak için evimden çıktım. Yolda köpeklerin saldırısına uğradım. Köpeklerden kaçarken yere düştüm ve yaralandım. O sırada köpekler dişlerini geçirmeye başladı. Nasıl kurtuldum, bilmiyorum. Bu durum için acil çözüm bulunması gerekiyor. Eğer bir kadın veya çocuk olsaydı kurtulmasının imkanı yoktu.” ifadelerini kullandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ekmek almak için bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ekmek almak için bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.