Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 6 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 işçi, hastaneye kaldırıldı. Olay, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Öğle yemeği sonrası işçilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Durumu fark eden fabrika yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. İşçiler, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan kontrol ve tedavi sürecinin ardından, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.