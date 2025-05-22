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Bursa'da Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada panelvan ve otomobil çarpıştı, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:54
Bursa'da Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'da Kaza: Panelvan ve Otomobil Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile panelvan çarpıştı. Furkan Burak D. (31) tarafından yönetilen 34 ELB 037 plakalı otomobil, Fahrettin A. (31) idaresindeki 16 Z 9027 plakalı panelvan ile Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle panelvan devrildi. Kaza sonucunda otomobildaki Mine D. (28) ile her iki aracın sürücüleri yaralandı. Olayın hemen ardından, kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan kurtardı.

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