Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Tefecilik Operasyonu

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 Şubat'ta Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli, hakimlikçe tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.