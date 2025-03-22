Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Bursa'da, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bedava fidan dağıtımı, halkın büyük ilgisini çekti. 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Gazi Orhan Parkı'nda kurduğu stantlarda ilk günden itibaren 2 bin 500 fidanı vatandaşlara ulaştırdı.

Yoğun İlgi ve Uzun Kuyruklar

Etkinliğin ilk günü, sabah saatlerinden itibaren fidan almak isteyen vatandaşlar arasında uzun kuyruklar oluştu. Gazi Orhan Parkı'nda, ücretsiz fidan elde etmek için yarışan vatandaşlar, adeta bir araya geldi.

Fidan Dağıtımı Devam Ediyor

Öğle saatlerinde, Cuma namazından çıkan vatandaşların da katılımıyla park, bir insan seline dönüştü. Fidan dağıtım stantlarının önünde oluşan metrelerce uzunlukta kuyruklar, Bursa'nın bu anlamlı etkinliğine olan yüksek ilgiyi gözler önüne serdi.

10 Bin Fidan Vatandaşlarla Buluşacak

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yalnızca Gazi Orhan Parkı ile sınırlı kalmayacak şekilde il genelinde toplamda 10 bin fidanın ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı. Farklı noktalarda devam edecek olan bu dağıtım etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.