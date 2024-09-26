Bursa'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Ünal Aster'in Cenaze Töreni

Bursa'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Ünal Aster Defnedildi

Bursa'da meydana gelen eğitim uçağı kazasında yaşamını yitiren pilotlardan Ünal Aster, İstanbul'daki son yolculuğuna uğurlandı. 23 Eylül tarihinde meydana gelen kazada, Bursa Yenişehir Havalimanı apronuna düşen uçakta Aster'in yanı sıra diğer pilot Emir Gülal Nalcı da hayatını kaybetmişti.

Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde Gerçekleştirildi

Ünal Aster için, geçmişte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev aldığı için, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene Aster'in aile üyeleri, dostları ve havacılık okulundan arkadaşları katılırken, ünlü oyuncu Zafer Algöz, Aster'in ani vefatının kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Algöz, "İnanılmaz yetenekleri olan, müthiş sanatçı bir kişiliği vardı. Hayvan sağlığı, insan sağlığı, dans gibi birçok konuda bilgisi vardı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Törenin ardından Ünal Aster'in naaşı Taksim Camii'ne götürüldü. Cenaze namazı, ikindi vakti kılındı. Ardından Aster, Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Aster'in hayatı, havacılık alanında elde ettiği başarılar ve sanata olan katkıları ile doluydu. Acısı, dostları ve ailesi tarafından hissedilmektedir.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aster'in cenazesi, Taksim Camii'sin de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aster'in cenazesi, Taksim Camii'sin de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aster'in cenazesi, Taksim Camii'sin de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aster'in cenazesi, Taksim Camii'sin de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aster'in cenazesi, Taksim Camii'sin de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.