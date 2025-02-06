Bursa Deniz Otobüslerinde Hava Koşulları Nedeniyle Yeni İptaller

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul ile Bursa arasında planlanan seferlerde iptallere devam ediyor. Bugün, olumsuz hava koşulları sebebiyle toplamda 4 sefer iptal edildi.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Daha önce de aynı sebepten ötürü BUDO, toplamda 8 seferini iptal etmişti. Bu durum, sefer planları yapan yolcular için önemli bir aksaklık yaratıyor.