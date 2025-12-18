Başkan Büyükkılıç: Kayseri, Cumhuriyet’in Temellerinin Sağlam Atıldığı Şehirdir

106’ncı yıl dönümünde yayımlanan anlamlı mesaj

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kentin Kurtuluş Savaşı’ndaki tarihî rolüne dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Aralık 1919da Kayseri’ye gelişinin sıradan bir ziyaret olmadığını belirtti ve şehrin o dönemde gösterdiği birlik, fedakârlık ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.

Mesajında şu ifadeleri kullandı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye gelişi, milletimizin bağımsızlık iradesinin Anadolu’nun bağrında vücut bulduğunun açık bir göstergesidir. Kayseri, o gün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetin değerlerine sımsıkı bağlı, millî iradeye sahip çıkan bir şehirdir".

Büyükkılıç, Kayserililerin millî mücadelede hiç geri adım atmadığını hatırlatarak şunları ekledi: "19 Aralık 1919’da Kayseri halkının Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük bir coşku ve inançla karşılaması, bu şehrin istiklal ve istikbal konusunda ne denli kararlı olduğunun en güçlü göstergesidir. Kayseri, yalnızca bir şehir değil; millî duruşun, vatan sevgisinin ve ortak yazı bilincinin adıdır".

Kayseri’nin Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren sanayi, eğitim ve üretim alanlarında öncü bir rol üstlendiğini hatırlatan Büyükkılıç, bu mirasın günümüzde de sürdüğünü vurguladı. Başkan ayrıca, "Bugün Kayseri; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayisiyle üreten, eğitimiyle gelişen ve teknolojisiyle geleceğe yürüyen bir şehir olmayı sürdürmektedir" dedi.

Mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere rahmet dilekleriyle sonlandıran Büyükkılıç, "Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 106’ncı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, millî mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Kayseri, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin ve millî mücadelenin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KAYSERİ’YE GELİŞİNİN 106’NCI YIL DÖNÜMÜNDE YAYIMLADIĞI MESAJDA, KAYSERİ’NİN MİLLÎ MÜCADELEDE ÜSTLENDİĞİ TARİHÎ ROLE DİKKAT ÇEKTİ.