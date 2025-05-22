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ÇAKÜ Öğrencileri, Çankırı Müzesi'ndeki Eserleri Sanatla Yeniden Yorumladı

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, 8,5 milyon yıllık fosilleri sanat eserlerine dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:56
ÇAKÜ Öğrencileri, Çankırı Müzesi'ndeki Eserleri Sanatla Yeniden Yorumladı

Çankırı Müzesi'ndeki Sanat Sergisi Heyecan Yaratıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri, tarihi eserleri sanatla buluşturduğu "Zamanın Kalıntılarıyla Bugünü Düşünmek" adlı sergiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu sergide, Çankırı Müzesi’nde yer alan 8,5 milyon yıllık fosiller de dahil olmak üzere çeşitli eserler, yeni bir solukla değerlendirilerek tuvale ve grafik tasarım dünyasına taşındı.

Sanatın Diliyle Tarihi Eserler

ÇAKÜ Resim Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, müzedeki sergilenen Arkeoloji, Etnoğrafya ve Paleontoloji salonlarını inceleyerek, eserleri sanat eserlerine dönüştürdü. Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar, ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Nuray Akkol ile Grafik Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Seçil Ermiş İpek’in küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu.

Açılış Töreni ve Sergi Hakkında Bilgiler

Serginin açılışında yapılan müzik dinletisinin ardından, Çankırı Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve protokol üyeleri sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldılar. İpek, sergi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sergi, ikinci ve üçüncü sınıf resim ve grafik bölüm öğrencileri tarafından hazırlandı. Öğrenciler, müzede yer alan eserler üzerine araştırmalar yaparak, bu eserleri güncel bir bakış açısıyla hem resim hem de grafik tasarım açısından yorumladılar. Toplamda, grafik bölümünden 14, resim bölümünden 14 olmak üzere 28 eser sergileniyor," ifadelerini kullandı.

Serginin, geçmişin derin izlerini günümüze taşıyan bir köprü görevi gördüğü vurgulanırken, öğrencilerin yaratıcılıklarıyla ortaya koyduğu eserler, Çankırı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri aralarında 8,5 milyon yıllık fosillerin de...

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri aralarında 8,5 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu Çankırı Müzesi'ndeki eserleri tuvale ve grafik tasarımlarına dönüştürdü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri aralarında 8,5 milyon yıllık fosillerin de...

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri aralarında 8,5 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu Çankırı Müzesi'ndeki eserleri tuvale ve grafik tasarımlarına dönüştürdü.

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