Çanakkale'de Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Çanakkale'de Kaçak Silah Ticaretine Şafak Baskını

Çanakkale ve Kocaeli'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir operasyon sonucu, 6 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak silah ticaretini engellemek amacıyla detaylı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takiplerin ardından, Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Kocaeli'deki 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon esnasında, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Adliye Süreci Başladı

Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, operasyonun kaçak silah ticaretine yönelik mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.

Çanakkale ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Çanakkale ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.