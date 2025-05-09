Çankırı'da Engelli Bireylerin İstihdam Edildiği 'Bizim Kafe' Açıldı

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde, engelli bireylerin istihdam edildiği 'Bizim Kafe', Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen bir törenle açıldı. Zihinsel engelli ve down sendromlu bireylerin çalıştığı kafenin açılışı, katılımcılar için anlam dolu anlara sahne oldu.

Açılış Töreninde Duygu Dolu Anlar

Açılış, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, down sendromlu ve zihinsel engelli bireyler tarafından 'Yaran' oyunu sahnelendi. Etkinlikte, katılımcılar büyük bir coşkuyla yer aldı.

Belediye Başkanı Esen'den Önemli Mesajlar

Açılış konuşmasında, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Göreve başladığımda ilk fark ettiğim şey, sevginin olduğu yerde engellerin olmadığıydı" diyerek engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmenin önemine değindi. Esen, Çankırı'nın her kesimi için daha yaşanabilir bir şehir olmasının hedeflendiğini aktardı.

Esen, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu koltuklara sadece yol yapmak, asfalt dökmek, altyapı yapmak için oturmuyoruz. Bu şehrin insanlarının doğumundan ölümüne kadar her aşamasında varız. Bizim bu şehir için bir derdimiz var. Dezavantajlı gruplar ile birlikte yaşanabilir, huzurlu, sağlıklı bir kent haline nasıl gelebiliriz?"

Projenin Detayları ve Hedefleri

Başkan Esen, 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek, 2022 yılında Avusturya Büyükelçiliği’ne yapılan başvuruyla engelli bireylerin iş gücü konusunda güçlendirilmesi amacıyla destek aldıklarını vurguladı. Çankırı’da, 18-35 yaş arası engelli bireylerin sosyal hayata uyumunu artırmak için oyuncak yapımı, dikiş, bilgisayar ve kafe hizmetleri gibi çeşitli kurslar verdiklerini ifade etti.

Merkezde toplamda 600 aktif üye bulunduğunu belirten Esen, 10 gencin istihdam edilmesinin yanı sıra, onların hem moral kaynağı hem de gelir kapısı oluşturduğunu söyledi.

Duayla Kesilen Kurdele ve İkramlar

Açılış konuşmasının ardından, down sendromlu bir çalışanın dua etmesiyle birlikte kurdele kesildi. Katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve etkinlik büyük bir coşkuyla sona erdi.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde engelli bireylerin istihdam edildiği "Bizim Kafe" açıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde zihinsel engelli ve down sendromlu bireylerin çalıştığı kafenin açılışı için tören düzenledi.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde engelli bireylerin istihdam edildiği "Bizim Kafe" açıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde zihinsel engelli ve down sendromlu bireylerin çalıştığı kafenin açılışı için tören düzenledi.