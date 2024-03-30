Çankırı’da korkunç kaza! Tır bir otomobil üzerine devrildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Çankırı’da, İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bir otomobil, aracın arızalanmasından dolayı, otomobilini yol kenarına çekti. Bu durum üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek güvenliği sağlamak için çalışma başlattı. Bu esnada yabancı uyruklu bir tır, arızalı otomobilin üstüne devrildi.

S.N. tarafından kullanılan tırın, otomobilin üzerine devrilmesi sonucunda, 4 kişi hayatını kaybetti. 2’si polis 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralı kişiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken jandarma ve polis, kaza yerinde inceleme başlattı.