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Çankırı’da korkunç kaza! Tır bir otomobil üzerine devrildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir tır, bir otomobilin üzerine devrildi. Dehşet verici kaza sonrasında 4 kişi hayatını kaybetti. 2’si polis 3 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:27
Çankırı’da korkunç kaza! Tır bir otomobil üzerine devrildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Çankırı’da, İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bir otomobil, aracın arızalanmasından dolayı, otomobilini yol kenarına çekti. Bu durum üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek güvenliği sağlamak için çalışma başlattı. Bu esnada yabancı uyruklu bir tır, arızalı otomobilin üstüne devrildi.

S.N. tarafından kullanılan tırın, otomobilin üzerine devrilmesi sonucunda, 4 kişi hayatını kaybetti. 2’si polis 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralı kişiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken jandarma ve polis, kaza yerinde inceleme başlattı.

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