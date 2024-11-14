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Çankırı'da Kurt Bahçeden Kazı Kapıp Kaçtı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kurt, bahçede yakaladığı kazla güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:46
Çankırı'da Kurt Bahçeden Kazı Kapıp Kaçtı

Çankırı'da Kurt Bahçeden Kazı Kapıp Kaçtı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ilginç bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Gece saatlerinde Örenli köyü Nahallar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine giren kurt, Ali İhsan Uyanık’a ait bahçedeki kazlardan birini yakaladı. Kazı ağzına alarak hızla uzaklaşan kurtun bu anları, ev sahibinin güvenlik kameralarında kaydedildi.

Kurt, bahçedeki kazlardan birini kaparak kaçmaya başlarken, evin köpeği havlamaya başladı. Havlama sesiyle uyanan ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde yaşananları gördü.

Bu olay, bölgedeki doğal yaşam dengesinin ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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