Çankırı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Motosiklet Kazasıyla İlgili Üzücü Gelişme

Çankırı'nın Kastamonu Caddesi Aşiyan mevkisinde yaşanan motosiklet kazası sonucu bir genç hayatını kaybetti. 19 Ocak'ta meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Erenay Usta kontrolündeki 18 ABV 347 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kaza sonrası ağır yaralanan Usta, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada 11 gün süren tedavi sürecine rağmen genç sürücünün yaşam mücadelesi sona erdi.

Bu trajik olay, motosiklet kazalarındaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.