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Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı Yoğun İlgi Görüyor

Cannes Film Festivali'nde açılan Türkiye standı, uluslararası yapımcılar ve dağıtımcılardan yoğun ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:29
Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı Yoğun İlgi Görüyor

Cannes Film Festivali'nde Türkiye'nin Parlak Yıldızı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde açılan Türkiye standı, sektör profesyonellerinden büyük ilgi görüyor.

Festivalin endüstri alanı olan Marche du Film kapsamında 13 Mayıs'ta hizmete giren Türkiye standı, film satışları, ortak yapımlar ve sektörler arası işbirlikleri açısından önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Standda Türk sinemasının güncel projeleri, yapım destekleri ve ortak yapım olanakları, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcilerine tanıtıldı. Türkiye standı, yalnızca Türk sinemacılarına değil, Türk dünyasından gelen sinema profesyonellerine de uluslararası bir etkileşim ortamı sunarak önemli bir platform oluşturuyor.

Yabancı yapımcılar, dağıtımcılar ve festival temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yeni işbirliklerinin temelleri atılıyor. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, konuya dair yaptığı açıklamada, "Cannes Film Festivali gibi küresel ölçekte prestijli bir platformda Türkiye standı açmak, sinemamızın uluslararası görünürlüğünü artırmanın yanı sıra, kültürel diplomasi adına büyük bir fırsattır. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, Türk sinemasının yaratıcı endüstrilere sunduğu katkı potansiyelinin güçlü bir göstergesidir," ifadelerini kullandı.

Festivalin Dikkat Çeken Yüzleri

Cannes Film Festivali, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getiren en prestijli etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yıl 78'incisi düzenlenen festivalin açılış filmi, Amelie Bonnin'in yönettiği Fransız yapımı "Leave One Day" olurken, ana yarışma jürisine ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlık ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, festival aracılığıyla Türk sinemasının uluslararası alandaki etkinliğini artırmayı ve kültürel mirası dünya kamuoyuna daha güçlü bir şekilde tanıtmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce, Cannes Film Festivali'nde 13-24 Mayıs...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce, Cannes Film Festivali'nde 13-24 Mayıs tarihlerinde hizmet vermek için kurulan Türkiye standı sektör profesyonellerinden yoğun ilgi görüyor.

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