CHP heyeti ile Maliye Bakanı Şimşek bir araya geldi! İşte 4 saatlik görüşmenin detayları...

Ankara'da haftanın ilk günü, ekonomi gündemini belirleyecek önemli bir toplantıya sahne oldu.Bakan Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında kritik konuları ele aldı. Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in karşılıklı ziyaretlerinin ardından, iktidar ve ana muhalefet partisi arasında artan diplomatik trafiğin bir parçası olarak gerçekleşti.

GÖRÜŞME AYRINTILARI

Ankara'da yeni haftanın ilk iş gününde, Bakan Mehmet Şimşek, muhalefet partisi CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 10.00'da başlayan ve 4 saat 15 dakika süren toplantıda, ülkenin ekonomik gündemine dair birçok kritik mesele masaya yatırıldı. Bakan Şimşek, görüşmenin ardından Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.



ÖNEMLİ EKONOMİK KONULAR MASADA

Görüşmeye, CHP’nin ekonomi kurmaylarından Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gibi önemli ekonomik konular yer aldı. Karatepe, bu konuları "yoksullaştırıcı ekonomi politikaları" olarak nitelendirerek, daha adil bir ekonomik dağılım talep etti.

Karatepe ve CHP'li kurmaylar, toplantı öncesinde Bakan Şimşek ile ele alınacak konular üzerinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. CHP heyeti, hükümetin üzerinde çalıştığı "vergi reformu" paketi için hazırladıkları önerileri içeren bir raporu da Şimşek'e sundu.





ACİL ÖNLEM BEKLEYEN KONULAR



Karatepe, Temmuz ayından itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emekliler için enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisini de gündeme getirdi.



TARIMSAL DESTEKLER VE DİĞER KONULAR



Toplantıda sadece asgari ücret ve emekli maaşları değil, aynı zamanda tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verilerinin güvenilirliği ve Varlık Fonu gibi başlıklar da konuşuldu. Karatepe, tarım sektörüne daha fazla destek sağlanmasının önemini vurgularken, TÜİK verilerinin doğruluğu konusundaki endişelerini de dile getirdi.

