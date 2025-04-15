CHP'li Öztürkmen'den Kamu Personeli Mülakat Sistemine Sert Eleştiri

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamu personeli alımlarında uygulanan mülakat sistemini sert bir dille eleştirdi.

Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başarı göstererek mülakata katılan fakat bu aşamada elenen öğretmen adaylarıyla bir araya geldi. Bu durumunda, mülakat süreçlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkmen, hükümetin mülakatların kaldırılacağına dair verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti ve "Mülakatın olduğu yerde adalet olmaz," şeklinde konuştu. Aynı zamanda, mülakat komisyonlarının puanlama sisteminde belirli bir standardın bulunmadığını da vurguladı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.