CHP'li Pala: Bebek Ölüm Hızındaki Artış Endişe Verici

CHP'li Pala'dan Endişe Verici Açıklamalar

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de bebek ölümlerindeki artışın endişe verici bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Pala, 2022 yılında binde 9,2 olan bebek ölüm hızının, 2023'te binde 10’a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Harcamalarındaki Düşüklüğe Dikkat Çekti

Pala, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamudaki sağlık harcamalarına gereken payın ayrılmadığını belirtti. Sağlık Bakanlığının 2023 yılı Sağlık İstatistiği Yıllığı'nı henüz yayımlamadığını dile getirdi. Pala, “Diğer ülkeler 2024 yılı verilerini dahi paylaşırken, bizim sağlık verilerimizin neden açıklanmadığı büyük bir muammadır” dedi.

Vatandaşlar Daha Fazla Ödeme Yapmak Zorunda

Pala, vatandaşların sağlık hizmeti almak için cep telefonlarından daha fazla para harcamak zorunda kaldığını, bunun nedeninin ise 2023 yılında uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğunu ifade etti. Bu programla birlikte sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesinin ve özel sektöre daha fazla alan açılmasının etkisine dikkat çekti.

Özel Hastaneler Üzerine Eleştiriler

Pala, özel hastanelerde Sağlık Bakanlığının gerekli önlemleri almadığını ve denetimleri yeterince yapmadığını savundu. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da bu hastaneleri denetlemek için yeterli müfettişinin bulunmadığına dikkat çekti.

Doktora Başvuru Sayısı Artıyor

Türkiye’de vatandaşların yılda ortalama 11 kez doktora gitmek zorunda olduğunu söyleyen Pala, Sağlık Bakanı’nın 2025 yılında bunu 12’ye çıkarmayı hedeflediğini bildirdi. “Bir ülkede Sağlık Bakanı eğer hekime başvuru sayısını bu şekilde artırmayı hedefliyorsa, ya sağlık politikasıyla ilgili bir bilgiye sahip değildir ya da ticarileşmeye daha büyük bir alan açıyordur” şeklinde konuştu.

Bebek Ölüm Hızındaki Endişe Verici Durum

Pala, Türkiye'deki bebek ölümlerindeki artışın yalnızca ülke için değil, aynı zamanda AB ortalaması ile kıyaslandığında 3 kat, bazı Avrupa ülkelerindeki verilerle ise 5 kat daha yüksek olduğunu vurguladı. Bebek ölüm hızının artması, toplumda ciddi bir sorun oluşturuyor.