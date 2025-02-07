CHP Lideri Özgür Özel, Hatay'da Deprem Çalışmalarını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin deprem sonrası gerçekleştirdiği yardımlara dikkat çekti. Özel, "Türkiye'de 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personelle deprem bölgesindeydik. 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemiyle gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya kadar her türlü yardımı bölgeye taşıdık," dedi.

Narlıca Deprem Mezarlığı Ziyareti

Özel, Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kabirlere kırmızı karanfil bırakıp dua eden Özel, İl Başkanı Hakan Tiryaki'den aldığı bilgiler doğrultusunda, 154 kişinin kayıp olduğu ve bazı mezarların kimliği belirsiz olduğunu ifade etti.

Resmi Rakamlarla Deprem Kaybı

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten Özel, "Resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, Hatay'da bu rakam 24 bin 147" diyerek kayıp cenazelerle ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Adalet Arayışı

Özel, deprem soruşturmalarına vurgu yaparak, "2 bin 31 soruşturma var, 1397'sine iddianame hazırlanmış. Yani 3 suçludan 1'i daha savcı yüzü görmemiş. 100 aileden 97'si adalet beklemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Hatay'daki Rezerv Alanları Sorunu

Özel, Hatay'da rezerv alanlarla ilgili sorunlarla ilgili, bu alanların objektif, bilimsel ve hakkaniyetli şekilde ilan edilmediğini savundu. Ayrıca, CHP'li belediyelerin depremden etkilenen kentlerde yürüttükleri çalışmalara dair bilgi verdi.

Özel, Türkiye genelindeki yardımları özetleyerek, 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın kurduklarını, 3 milyon battaniye, 266 bin ısıtıcı ve soba, 50 bin çadır ve 1810 konteyner dağıttıklarını belirtti.