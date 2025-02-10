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CHP MYK Toplantısı: Erken Seçim ve Kurultay İncelemesi Gündemde

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplanarak erken seçim ve kurultay incelemesini değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:13
CHP MYK Toplantısı: Erken Seçim ve Kurultay İncelemesi Gündemde

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Parti genel merkezinde saat 18.00'de başlayan toplantıda, önümüzdeki süreçle ilgili kritik konular ele alındı.

Gündem Maddeleri

Toplantının gündeminde, bugün gerçekleşen erken seçim konulu Parti Meclisi (PM) toplantısının değerlendirilmesi önemli bir yer tuttu. MYK, ön seçim uygulaması üzerine yapacağı yoğun tartışmalarla partinin geleceğine yönelik stratejiler geliştirecek.

Ayrıca, MYK'de bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan inceleme de masaya yatırılacak. Bu durum, partinin iç dinamikleri ve kamuoyuyla olan ilişkisini etkileyebilecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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