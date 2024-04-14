CHP'nin DEM Partilileri İBB Meclisine taşıması tartışma yarattı

İstanbul'da CHP'nin listelerinden seçime giren ve PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddia edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DEM) üyeleri, ilçe belediyelerinde meclis üyeliği görevine getirildi. Bu durum, Türkiye siyasetinde büyük bir tartışma yarattı.



CHP'nin listelerinden seçilen 43 DEM Partili üyenin 17'si, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeliğine seçildi. Bu durum, DEM Partisi'nin İBB Meclisi'nde grup kurma potansiyelini ortaya çıkardı. Ancak, CHP'li üç meclis üyesinin DEM Parti'ye geçeceği söylentileri, siyasi arenada daha da gerilime sebep oldu.

DEM Partisi, İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. Ancak, CHP listelerinden seçilen DEM Partililerin sayısının dikkate değer olması, parti içinde ve kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Tartışmalı geçmişi ve PKK ile olan ilişkileri nedeniyle DEM Partisi'nin CHP'nin listelerine girmesi, kamuoyunda endişe yarattı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan ve silahlı güçlerin ülkeyi koruyamayacağını söyleyen Yeşil Sol Parti üyelerinin de CHP listelerinden seçilmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.