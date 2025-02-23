Çin, Avustralya'nın Tasman Denizi'ndeki Tatbikat Eleştirisini Kınadı

Çin, Avustralya'nın Tasman Denizi'ndeki tatbikatı eleştirmesini kınayarak iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:57
Çin, Avustralya'nın Tasman Denizi'ndeki Tatbikat Eleştirisini Kınadı

Çin, Avustralya'nın Tatbikat Eleştirisini Sert Bir Dille Reddetti

Pekin yönetimi, Avustralya'nın Tasman Denizi'nde gerçekleştirdiği tatbikatı eleştirmesine karşı sert bir yanıt verdi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, 3 Çin savaş gemisinin gerçek mühimmatla yaptığı tatbikatın uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Vu, tatbikat öncesinde gerekli güvenlik uyarılarının yapıldığını ve bu nedenle sivil havacılığa yönelik herhangi bir tehditin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Avustralya'nın iddiaları tamamen temelsiz" ifadesini kullandı.

Australia'dan Gelen Tepki ve Yolcu Uçaklarının Rotası

Ayrıca, Vu, Avustralya'nın bu durumu bilmesine rağmen haksız yere Çin'i eleştirdiğini ve meseleyi abarttığını ileri sürerek bu tutumu kınadıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde, Çin savaş gemileri, Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'nde uluslararası sularda tatbikat gerçekleştirmişti. Bu tatbikatın, iki ülkenin önceden bilgilendirilmediği ve gerçek mühimmat kullanımına dair ilk uyarının sivil yolcu uçakları havadayken yapıldığı iddia edildi.

Tatbikat yüzünden, Avustralya'nın Sydney ile Yeni Zelanda'nın Christchurch ve Queenstown şehirleri arasında sefer yapan yolcu uçakları rotalarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde yapılan görüşmesinde konuyu gündeme getirdi.

Bakan Wong, X platformundaki hesabında, Çinli Bakan'dan tatbikatla ilgili açıklama talep ettiğini duyurdu.

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