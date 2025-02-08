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Çin'in Sıçuan Eyaletinde Meydana Gelen Heyelan: 30 Kişi Mahsur Kaldı

Sıçuan'daki heyelanda 30 kişi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:58
Çin'in Sıçuan Eyaletinde Meydana Gelen Heyelan: 30 Kişi Mahsur Kaldı

Çin'in Sıçuan Eyaletinde Heyelan: 30 Kişi Mahsur Kaldı

Çin'in güneybatısında, Sıçuan eyaletinin Yibin iline bağlı Cünlien ilçesindeki Cinping köyünde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, çok sayıda kişiyi etkisi altına aldı. İlk belirlemelere göre, 30 kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, köyün yamacında yer alan dağın tepesinden kopan toprak kütlesi, 10 evi göçürerek aşağıya sürüklendi. Heyelan sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, şu ana dek 2 kişiyi canlı olarak çıkarmayı başardı. Ancak, toprak altında mahsur kalan en az 30 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayla ilgili yayımladığı mesajında kayıp kişilere ulaşma ve can kaybını en aza indirme amacıyla tüm çabaların gösterilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, Çin Başbakanı Li Çiang da olayın soruşturulması ve çevredeki potansiyel jeolojik risklerin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, tehlike altında bulunan yerleşimlerin boşaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Bu trajik olay, Sıçuan eyaletinde yaşanan doğal felaketlerin bir yansıması olarak, bölgede jeolojik risklerin önemini yeniden gündeme getiriyor.

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