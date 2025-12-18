Çolakbayrakdar: "Yeşil alanda dünya standartlarını üçe katlıyoruz" — Kocasinan 1 milyon 67 bin ağaç

Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşil alanda dünya standartlarını üçe katlıyoruz"

Kocasinan Belediyesi, çevreye duyarlı yatırımlarıyla geleceğe nefes olmaya devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan hedefiyle 2025 yılında 102 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluşturduklarını, son 11 yılda ise ilçeye toplam 1 milyon 67 bin ağaç kazandırdıklarını açıkladı.

"Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun" parolasıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde Kocasinan’da dikilen ağaç sayısının ilçe nüfusunun üç katına yaklaştığını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzluklara karşı 5 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle yeni bir rekora imza atacaklarını ifade etti.

Ağaçlandırma ve yeşil alan verileri

Kocasinan’da park ve yeşil alan sayısını her geçen gün artırarak ilçeyi dünya normlarının üzerine taşıdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları geliyor. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de ilçemizin farklı bölgelerinde vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği, mutlu olabileceği parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz."

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında fidanlığımızın ve seramızın altyapısını güçlendirerek daha fazla yeşil alan üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bugüne kadar diktiğimiz ağaçların yanı sıra, altyapısını her geçen gün geliştirdiğimiz fidanlığımızda 530 binden fazla ağaç ve fidan, toprakla buluşmak için hazır halde bekliyor." dedi.

İlçeye kazandırılan yıllık yeşil alan ve dikilen ağaç sayılarıyla ilgili bilgiler şu şekilde:

Yeşil alan (metrekare): 2015 - 40 bin; 2016 - 88 bin; 2017 - 250 bin; 2018 - 425 bin; 2019-2021 - 200 bin'den fazla; 2022 - 345 bin 500; 2023 - 232 bin 500; 2024 - 202 bin; bu yıl - 214 bin.

Ağaç sayısı: 2015 - 40 bin; 2016 - 70 bin; 2017 - 100 bin; 2018 - 125 bin; 2019 - 100 bin; 2020 - 100 bin; 2021 - 100 bin; 2022 - 126 bin; 2023 - 117 bin; 2024 - 87 bin; bu yıl - 102 binden fazla. "Böylece 11 yılda 1 milyon 67 bin ağaç dikmiş olduk. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüz hem de geleceğimiz içindir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek adına benzer projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

