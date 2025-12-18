Çorum'da Park Halindeki Otomobile Kurşunlama

Ak Kent TOKİ Mahallesi 25. Sokak'ta gece saatlerinde gerçekleşti

Çorum'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Ak Kent TOKİ Mahallesi 25. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırgan geldiği araçla Ü.G.'ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sokaktan gelen silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, otomobile mermi isabet ettiği ve sokak üzerinde boş silah kovanı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ YERDEN GÖRÜNTÜ