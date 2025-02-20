Çorum-Osmancık Kara Yolunda Buzlanma Nedeniyle Ulaşım Kontrollü

Çorum il sınırları içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kırkdilim mevkisi'nde meydana gelen buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından, bölgedeki buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Özellikle kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kaldığı gözlemlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan trafik timleri, söz konusu yolda tır, kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Bu durum, yol güvenliğini artırmak amacıyla alınan önlemler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirerek yolun güvenliğini sağlamaya çalışıyor.