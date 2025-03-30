Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin içeriğinde Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini belirtti. İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler ve işbirliğini artırma hedefinin devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Subianto'ya tebriklerini iletti.