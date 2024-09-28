Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İhracat Başarısı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta Büyüme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihracat başarıları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2002 yılında 36 milyar dolarla dünya ticaretinden sadece binde 5 pay alıyorduk. Bugün ise 256 milyar dolara ulaşarak ticaret payımızı yüzde 1'in üzerine çıkarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

İhracatın Önemi ve Hedefler

Bu başarı, Türkiye'nin ihracat stratejilerinin etkinliği ve uluslararası piyasalardaki güçlü performansının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hükümet yetkilileri, daha fazla ihracat yapabilmek için çeşitli yeni pazarlar hedeflediklerini belirtiyor.