Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Bu anlamlı bağış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul ederek, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi. Bu vesileyle, bağış makbuzunu da imzalayarak, kurban kesimi için gerekli işlemleri tamamladı.

Bu bağış, toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.