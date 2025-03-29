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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Acil Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel konuları ele aldı ve barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Acil Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler ve güncel bölgesel konular masaya yatırıldı. Erdoğan, son dönemde artan gerilimlerin önlenmesi gerektiğinin altını çizerken, İsrail'in başta Filistin, Suriye ve Lübnan olmak üzere bölgedeki saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, barış ve huzurun sağlanması için ortak çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdullah'a Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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