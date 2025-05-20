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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan ile İlişkileri Güçlendirdi

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı heyetiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan ile İlişkileri Güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Azerbaycan'a Önemli Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin derinleştirilmesi amacıyla atılacak somut adımların ele alındığı bir platform oldu.

Samimi ve Yapıcı Bir Görüşme

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ulaştığı kardeşlik ve müttefiklik düzeyini daha da ileri taşımak için atılabilecek somut adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Yılmaz, ayrıca Sayın Veliyev ve heyetine yaptıkları samimi ve yapıcı yaklaşımlar için teşekkür ederek, ilişkilerin 'tek millet, iki devlet' anlayışı çerçevesinde sürdürüleceğinin altını çizdi. Kardeş Azerbaycan ile olan işbirliğini, karşılıklı güven ve kardeşlik temelinde derinleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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