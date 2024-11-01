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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye-Senegal İş Forumu'nda Vizyon Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda ticari ilişkilerin önemini vurguladı ve 2024 hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye-Senegal İş Forumu'nda Vizyon Mesajı

Türkiye-Senegal İş Forumu'nda Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 sonu itibarıyla Türkiye’nin milli gelirinin 1,3 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin ise 15 bin doları aşmasını beklediklerini ifade etti. Yılmaz, "Orta Vadeli Program’da 2027 sonunda kişi başına gelirimizin 20 bin doların üzerine çıkacağı öngörüsü içerisindeyiz" dedi.

Senegal'e Selamlar

Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay’ı, martta gerçekleştirdiği seçim başarısından dolayı tebrik etti. Ayrıca 17 Kasım'da yapılacak Senegal Parlamento seçimleri için başarı dileğinde bulundu.

Afrika ile İşbirliği

Yılmaz, Türkiye'nin Afrika'nın gelişmesine sürdürdüğü katkıyı özellikle vurguladı. Türk Hava Yolları ve çeşitli Türk kurumları ile Afrika karşısında duruşlarını dile getirdi.

Ticaret Hedefleri ve 2053 Vizyonu

Yılmaz, "Senegal 2050: Ulusal Dönüşüm Programı" ile uyumlu olarak tarım, enerji ve imalat gibi alanlardaki iş birliklerine hazır olduklarını belirtti. Türk şirketlerinin Senegal ile ticari ilişkilerinin 2023 yılında yarım milyar dolara yaklaştığını açıkladı.

Yatırım Fırsatları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türk yatırımcıların Senegal'de 800 milyon dolara yaklaşan yatırımları bulunduğunu söyledi. Yılmaz, iki ülke arasında "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"nın onaylanmasının önemine değindi.

Sonuç

Yılmaz, Türkiye'nin güçlü ekonomik ve stratejik konumunun Senegal'in kalkınma hedeflerine ulaşmasında büyük bir ortak olacağını vurgulayarak, Türk iş insanlarını Senegal'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

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