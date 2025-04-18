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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlardan Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlardan Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki bakanlar, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na, dün vefat eden ve bugün defnedilen babası Osman Çavuşoğlu için taziye ziyaretinde bulundu.

Giresun'daki DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Türkler Mahallesi'ndeki baba evine gerçekleştirilen ziyarette, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziyeler iletildi. Ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ve beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ve beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün vefat eden ve bugün defnedilen baba Osman Çavuşoğlu için eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (solda) taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ve beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ve beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün vefat eden ve bugün defnedilen baba Osman Çavuşoğlu için eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (solda) taziye ziyaretinde bulundu.

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