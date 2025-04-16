DOLAR
38,13 -0,02%
EURO
43,61 -1,32%
ALTIN
4.056,92 -2,64%
BITCOIN
3.227.484,26 -0,94%

DEM Parti Milletvekilleri Gündemi Değerlendirdi: Sırrı Süreyya Önder İçin Dualar Edildi

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:20
DEM Parti Milletvekilleri Gündemi Değerlendirdi: Sırrı Süreyya Önder İçin Dualar Edildi

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında Gergerlioğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ağır bir kalp krizi geçirdiğini ve aort damarında yırtılma nedeniyle acil bir ameliyata alındığını duyurdu.

Gergerlioğlu, "Şu an ameliyattan çıktı ve ameliyat sonrası süreç takip ediliyor. Allah'tan kendisine şifalar diliyoruz. 85 milyonun her kesiminin çok sevdiği, saydığı, samimi bulduğu, dürüst, güvenilir kişiliği ile Sırrı Süreyya Önder, inşallah aramızda yeniden yer alacak. Dualarımız onunla." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, çocuklarıyla cezaevinde kalan annelerin durumu hakkında da konuşan Gergerlioğlu, bu durumun vicdanları yaraladığını belirterek, "Buna çeşitli çözümler bulmak gerekiyor" diyerek, ilgili konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

DEM Parti Van Milletvekili Çiftyürek ise Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını ve görevine geri dönmesini temenni etti. Çiftyürek, ülke genelinde 40 civarında il ve yüzlerce ilçenin zirai don felaketiyle karşı karşıya kaldığını, Manisa ve Malatya'nın bu olaydan ağır darbe aldığını dile getirdi.

Çiftyürek, zirai donun yarattığı etkinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Üretici, 'Biz 2026'yı düşünüyoruz. 2025, zaten gitti. Eğer Meclis bir şey yapacaksa, 2026'ya dönük olarak ne yapacak benim için?' diyor. Hükümet, üreticinin zararlarını bir an evvel çözmelidir. Sigortalı olmayanları devlet doğrudan desteklesin, sigortalı olanları ise TARSİM ödeyecek. Ayrıca, Ziraat Bankasına ve diğer kredilere olan borçların faizsiz olarak ödenmesi gerekmektedir. Tohum desteği de son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Hastane Ziyareti
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
5
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
6
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!