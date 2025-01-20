DOLAR
35,56 -0,11%
EURO
36,99 -0,25%
ALTIN
3.098,56 -0,05%
BITCOIN
3.667.477,76 0,66%

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Ummanlı Mevkidaşı Al Rahbi ile Görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Ummanlı mevkidaşı Al Rahbi ile Türkiye’de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:15
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Ummanlı Mevkidaşı Al Rahbi ile Görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanları Buluştu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Resmi Ziyaret ve Görüşmeler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu, Ummanlı mevkidaşını resmi davetlisi olarak 19-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye'de ağırladı. Tümamiral Al Rahbi ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ederek çeşitli konularda görüşmelerde bulundu.

Bu buluşma, iki ülke arasındaki savunma iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi ile görüştü.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'dan Gazze İçin Acil Uluslararası Eylem Çağrısı
2
Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
3
Hamas: Esirlerin Durumu Direniş Ahlakı ile İsrail Barbarlığı Arasındaki Farkı Gösteriyor
4
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Güney Afrika'da 88 Ölümle Sonuçlanan Maden Kazasında Çete Elebaşı Aranıyor
6
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Eylemlerini Sürdürüyor

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!