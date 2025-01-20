Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Ummanlı Mevkidaşı Al Rahbi ile Görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanları Buluştu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Resmi Ziyaret ve Görüşmeler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu, Ummanlı mevkidaşını resmi davetlisi olarak 19-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye'de ağırladı. Tümamiral Al Rahbi ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ederek çeşitli konularda görüşmelerde bulundu.

Bu buluşma, iki ülke arasındaki savunma iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi ile görüştü.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi ile görüştü.