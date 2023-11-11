Dilan ve Engin Polat çiftinin para akışı ortaya çıktı: İşte o 49 sayfalık rapor!

MASAK'ın hazırladığı 49 sayfalık rapor, geçtiğimiz günlerde kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve tutuklu olarak yargılanan Dilan ile Engin Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında ortaya çıktı. CNN Türk'te görevli gazeteci Nihat Uludağ, MASAK'ın Polat ailesine yönelik soruşturma kapsamında yürüttüğü soruşturmayı aktardı. Sonuç olarak soruşturmanın başında hazırlanan 8 sayfalık hazırlık raporu tamamlanarak savcılara teslim edildi. Rapora göre Polat şirketi de 500 milyon liradan fazla hareket tespit edildi.

Raporda, soruşturmanın merkezinde Engin Polat ile eşi Dilan Polat yer alıyor. Diğer önemli isimler arasında baba Sezgin Polat ile birlikte Dilan Polat'ın kız kardeşi olan Sıla Doğu'nun olduğu görülüyor.





MASAK'ın raporunda, çalışanların vergi kaydı bulunmayan tanıdıkları adına taşeron şirket kurdukları, 233 milyon liraya varan satın alma faturası kestikleri ortaya çıktı. Rapora göre, Türkiye'nin birçok ilinde güzellik merkezleri ile birlikte kozmetik ve kadın kremleri işletmeleri işleten Polat'ların satışları genellikle internet üzerinden yapılıyor ve satışlardan elde edilen gelirlerin de Rıse And Shine'a gittiği belirtiliyor. Ayrıca bu paraların, Dilan Polat Güzellik Merkezleri'ne, DP Güzellik'e DLN Polat Kozmetik'e ve DPOLAT Güzellik Merkezi'ne devredildiği belirtiliyor.

"250 milyon lira paylaşıldı"

Rapora göre, Engin Polat ile Dilan Polat'la yakın ilişkisi olan kişilerin 250 milyon lira paranın nakit veya posta havalesi olarak paylaştığı, bu paranın büyük bir kısmının ise Engin Polat'ın hesabına gittiği, paranın ya doğrudan yatırıldığı ya da hesabına gönderildiği belirtildi. Fonların toplandığı ana yer, tek genel müdürü Engin Polat olan Milda Geirimenkul Otomobil Şirketi'dir.





Edinilen bilgiye göre, fonun bir kısmı 24 araç, geri kalanı ise 15 mülk satın almak için kullanıldı. Bunlardan biri çiftin yaşadığı Çekmeköy'de lüks bir villa, diğeri ise Tuzla'da satın alınan lüks bir villa olduğu aktarıldı.

Nihat Uludağ, kurum adına alınan POS cihazı üstünden kredi kartı dolandırıcılığı ile birlikte yasa dışı kumar ve benzeri işlemler şüphesi bulunmasından dolayı söz konusu işlemlerin aslında daha teknik bir soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldığını açıkladı.

"İşlem hacmi 500 milyon liranın üzerinde"

500 milyon liranın üstünde bir işlem gerçekleştiğini söyleyen Nihat Uludağ, "Bu tür ürünleri satmadan da sistem üzerinden fon transferi yapılabilir. Mesela işlem yapmak için kullandınız ama ürün satın alınmadı. Araştırılması gerekli olan nokta bu." diye konuştu.