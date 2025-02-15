Dışişleri Bakanı Fidan Bosna Hersek ve Azerbaycan ile Hızla Büyüyen İlişkiler Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek ve Azerbaycan mevkidaşları ile Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:23
Dışişleri Bakanı Fidan Bosna Hersek ve Azerbaycan ile Hızla Büyüyen İlişkiler Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu görüşme 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında yapıldı. Fidan, Konakovic ve Bayramov ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ile birlikte Bosna Hersek'teki mevcut durum ve Balkanlar'daki genel siyasi iklim hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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