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Dışişleri Bakanı Fidan: Terörizme Geçiş Döneminde İzin Vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'deki toplantıda Suriye halkının yanında olduklarını vurguladı ve terörizme fırsat vermemek gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:29
Dışişleri Bakanı Fidan: Terörizme Geçiş Döneminde İzin Vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'de Suriye Konulu Toplantıda Önemli Mesajlar Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye konulu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz," dedi.

Toplantıda, Suriye halkının güvenli, özgür ve refah içinde yaşama hakkını vurgulayan Fidan, Suriye'nin istikrarının hem bölge hem de dünya için kritik öneme sahip olduğunu belirtirken, "Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var," şeklinde konuştu.

Suriye'nin Bütünlüğü ve Azınlıklara Saygı

Bakan Fidan, Suriye'nin bütünlüğünün korunmasının önemine değinerek, Suriye'nin zengin sosyal yapısının korunması ve tüm azınlıklara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, birlik, karşılıklı uzlaşma, dikkat ve özenle sürecin yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fidan, uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli siyasi destek ve insani yardım konusunda desteğini sürdürmesinin önemini vurgularken, "Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz," diye ekledi. Gerekli adımların koordinasyonu ile geçmiş hatalardan ders çıkarılması gerektiğini de belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Terör Tehditleri

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durması gerektiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile İlgili Tutumu

Fidan, toplantıda bir basın mensubunun sorusuna yanıt vererek, Türkiye’nin sınır ötesindeki terör tehditleri ile yüzleştiğini ifade etti. "Irak ve Suriye topraklarından tehdit altındayız. Son 10 yıldır PKK, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor," dedi. Fidan, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyduklarını belirtirken, Suriye'deki Kürtleri terör örgütü PKK'dan ayırmak istediklerini de sözlerine ekledi. Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin, haklarını Şam'da savunmasını desteklediklerini vurguladı.

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