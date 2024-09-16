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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kelime-i Şehadet'i Kestirmeden Okudu'' İddialarına Diyanet ve İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Yalova'da yaptığı konuşmada Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iddiaları yalanlandı

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:22
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kelime-i Şehadet'i Kestirmeden Okudu'' İddialarına Diyanet ve İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışında yaptığı konuşmaya dair ortaya atılan "Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu iddiaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten açıklamalarda bulundu ve hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlıklı haberin asılsız olduğunu belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, haberde yer alan bilgilerin manipülatif olduğu vurgulanarak, Erbaş'ın konuşmasının bağlamından koparılarak çarpıtıldığı ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesi’nin bugünkü nüshasında yer alan 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' başlıklı haber yalandır. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında yaptığı konuşmada, 'Eşhedü en lâ ilâhe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah' ifadelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşma, sosyal medya hesaplarında önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmıştır."

Ayrıca, Başkanlık, sosyal medyada yayılan bu yanlış bilginin Sözcü Gazetesi tarafından hiçbir araştırma yapılmadan yayımlandığını belirterek, bu haberin kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kelime-i Şehadet'i Kestirmeden Okudu'' İddialarına Diyanet ve İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklamasında ayrıca ilgili haberin ve sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımların sorumluları hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, manipülatif haberlerin iyi niyet taşımadığını ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı güttüğünü ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA İDDİALARI YALANLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasının ardından, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan ve haber konusu olan görüntülerin bağlamından koparıldığını ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yayılan ve basın yayın organlarında habere konu olan 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i eksik okudu' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerde, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmıştır. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da yaptığı konuşmada, 'Camiler, Cenab-ı Hakk'ın isminin her zaman anıldığı, şehadetleri dinin temeli olan 'Eşhedü en lâ ilâhe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah' cümlelerinin yeryüzünü inlettiği yerlerdir' ifadelerini kullanmıştır."

İletişim Başkanlığı, manipülatif haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, sosyal medyada yayılan bu tarz asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON

Sosyal medyada yer alan iddialar, sıklıkla haberlerin yanlış ve yanıltıcı biçimde yayılmasına yol açmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşmasına dair yapılan bu tür çarpıtmalar, örnek teşkil eden dezenformasyon girişimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yaptığı açıklamalar, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşırken, doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi almanın önemine vurgu yapıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kelime-i Şehadet'i Kestirmeden Okudu'' İddialarına Diyanet ve İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

DİYANET VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN UYARISI: "ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de İletişim Başkanlığı, bu tür yanıltıcı bilgilere karşı halkı uyardı. Sosyal medya ve basın yayın organlarında yayılan yanlış haberler, doğrulanmadan yayılması durumunda kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu nedenle yetkili makamlar, asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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