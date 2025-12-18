Diyarbakır'da CİMER Eğitimi: Vatandaşla Etkili İletişim ve Süreç Yönetimi Paneli

Diyarbakır'da CİMER Uygulamaları ve Süreç Yönetimi Paneli

Panelde amaç ve çalışmalar anlatıldı

Diyarbakır'da düzenlenen "CİMER Uygulamaları, Vatandaşla Etkili İletişim ve Süreç Yönetimi Eğitimi" panelinde, tüm kurumlarda görevli CİMER personeline yönelik bilgilendirme ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Öğretmen Evinde düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel panelde katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı ve şunları söyledi: "CİMER’le ilgili olarak, daha önceki süreçte bölge başkanımız bizleri bilgilendirdi. Ancak ben başka bir hususun özellikle altını çizmek istiyorum. Birkaç ay önce arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, özellikle Diyarbakır özelinde konuşuyorum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşması noktasında gerçekten çok ciddi problemler yaşandığını fark ettik. İnanın ki tüm motivasyonumuz, samimi anlamda motivasyonumuz bu bölgede yaşayan insanlarımızın yaşam standartlarını artıracak çalışmalar yapmak ve onların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak adına neler yapabileceğimizi düşünmek oldu. Biliyoruz ki toplumumuzda ve kamusal süreçlerde çözülmeyi, dokunulmayı bekleyen birçok sorun ve problem var. Ancak biz, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, bu soruna bir nebze olsun parmak basmak, bu konuda bir adım atmak istedik. Vatandaşlarımızın refah toplumuna ulaşması, bilgiye erişiminin kolaylaşması noktasında neler yapabiliriz, bu tıkanıklığı bir nebze olsun nasıl giderebiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Bu doğrultuda, yaklaşık birkaç ay önce böyle bir eğitimin düzenlenmesi yönünde bir irade ortaya çıktı. O günden bu yana hem bölge başkanlığımız hem Diyarbakır Valiliğimiz hem de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımız gerçekten ciddi bir çaba sarf ettiler."

Özyüksel, eğitimin temel amacını vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek olarak vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alanda bilinçli ve kararlı bir şekilde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Mesai arkadaşlarımızın da bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığına inanıyorum. Bu eğitimle birlikte, sizlerin de gayretleriyle sahada bunun karşılığını alacağımızı ümit ediyorum."

Konuşmaların ardından eğitimciler, CİMER temsilcilerine uygulamalı eğitimler vererek katılımcıların süreç yönetimi ve vatandaşlarla etkili iletişim konularında yetkinliklerini artırmayı hedefledi.

