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Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

Diyarbakır'da ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Yeni tarifeler ukome tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 10:59
Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

Diyarbakır'da Acil Zam Kararı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden önemli bir ulaşım haberi geldi. Belediyenin meclisinde yapılan oylamada, toplu taşıma ücretlerine %25 zam yapılması kararlaştırıldı. Öğrenciler ve yetişkinler için yeni tarife düzenlemeleri, şehirdeki ulaşım maliyetlerini etkileyen büyük bir değişiklik olarak dikkat çekiyor.

Toplu Taşıma Ücretleri Artıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mayıs ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yönelik önemli kararlar alındı. Genel Sekreter Emrullah Gördük başkanlığındaki toplantıda, yapılan oylama sonucunda, %25 oranında bir zam yapılması kabul edildi. Bu yeni zamlar, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksiler gibi çeşitli ulaşım araçlarını kapsıyor.

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

Yeni Ulaşım Tarifeleri

UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, Diyarbakır'da geçerli olan yeni ulaşım tarifeleri şöyle belirlenmiştir:

  • Belediye ve Özel Halk Otobüsleri:
    • Tam bilet: 20 TL
    • İndirimli bilet: 15 TL
    • Öğrenci bileti: 10 TL
    • Aylık abonman öğrenci kartı (90 biniş): 500 TL
    • 2 binişlik kullan-at bilet: 65 TL
  • Minibüsler:
    • Şehir içi ve çevre mahalleler: 25 TL
    • Öğrenci: 15 TL
    • Dicle Üniversitesi kampüs içi taşıma: 8 TL
  • Taksiler:
    • Açılış ücreti: 25 TL
    • Kilometre başı ücret: 25 TL
    • Kısa mesafe (indi bindi): 115 TL
    • Bekleme süresi (5 dakikayı aşarsa): Her dakika için 2,5 TL eklenecek.

Öte yandan, esnaf temsilcileri, maliyet artışlarını gerekçe göstererek %50 zam talep etmişti. Ancak ulaşıma yapılan %25'lik zam, şehirdeki ulaşım problemlerinin çözümüne yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alınan karar, resmiyet kazandıktan sonra Diyarbakır genelinde uygulanmaya başlayacak. Değişen tarifelerle birlikte, kentteki ulaşım dinamiklerinin nasıl etkileneceği ise merak konusu.

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