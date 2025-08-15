DMM, Şap İddialarını Yalanladı: Aşı Üretimi ve Kontrollerle Yayılım Azalıyor

DMM, Şap Hastalığına Dair İddiaları Yalanladı

Resmi açıklama: İddialar dezenformasyon, aşı ve denetimler sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddialarının bilimsel temelden yoksun olduğunu açıkladı.

DMM'nin Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, iddiaların dezenformasyon amaçlı olduğu vurgulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvansal üretimi artırmaya, verim ve kaliteyi yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve hayvan hastalıklarının önlenmesi için aşılamanın aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni şap serotipi SAT1'in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve 30 Haziran itibarıyla hayvan pazarlarındaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu anımsatıldı.

Şap Enstitüsü'nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı'nın uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırıldığı kaydedildi. Nitekim aşılama oranının yüzde 85'i geçtiği bölgelerde hastalığın belirgin şekilde gerilediği ifade edildi. Aşı üretimi ve sahaya sevki yoğun şekilde devam etmektedir.

Yetkililer, hayvan pazarlarının önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacağını duyurdu ve kamuoyuna, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almamaları, resmi açıklamalara itibar etmelerinin önemini hatırlattı.