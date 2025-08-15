DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

DMM, Şap İddialarını Yalanladı: Aşı Üretimi ve Kontrollerle Yayılım Azalıyor

DMM, şap hastalığı iddialarını bilimsel temelden yoksun buldu; 11 milyon doz aşı üretildi, aşılama oranı %85’i geçen bölgelerde gerileme görülüyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:27
DMM, Şap İddialarını Yalanladı: Aşı Üretimi ve Kontrollerle Yayılım Azalıyor

DMM, Şap Hastalığına Dair İddiaları Yalanladı

Resmi açıklama: İddialar dezenformasyon, aşı ve denetimler sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddialarının bilimsel temelden yoksun olduğunu açıkladı.

DMM'nin Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, iddiaların dezenformasyon amaçlı olduğu vurgulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvansal üretimi artırmaya, verim ve kaliteyi yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve hayvan hastalıklarının önlenmesi için aşılamanın aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni şap serotipi SAT1'in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve 30 Haziran itibarıyla hayvan pazarlarındaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu anımsatıldı.

Şap Enstitüsü'nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı'nın uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırıldığı kaydedildi. Nitekim aşılama oranının yüzde 85'i geçtiği bölgelerde hastalığın belirgin şekilde gerilediği ifade edildi. Aşı üretimi ve sahaya sevki yoğun şekilde devam etmektedir.

Yetkililer, hayvan pazarlarının önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacağını duyurdu ve kamuoyuna, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almamaları, resmi açıklamalara itibar etmelerinin önemini hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos