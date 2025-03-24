DSÖ: İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne Saldırısı Sağlık Sistemini Zorladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırının sağlık sistemine ağır zararlar verdiğini belirtti.

Ghebreyesus, Nasır Hastanesi'nin hedef alınmasına ilişkin X platformunda yaptığı açıklamada, dün gerçekleştiren saldırıda cerrahi bölüme ciddi hasar meydana geldiğini ifade etti. Saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını vurguladı.

"Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyinde en büyük sevk hastanesi olup, 35 hasta yatağı da tahrip edilmiştir. Bu durum, zaten yaralanmalarla boğuşan sağlık sistemini daha da zorladı" diyen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin hedef olmaması, korunması ve militarize edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

DSÖ Genel Direktörü, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin yeniden sağlanması için çağrıda bulundu.

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne Yaptığı Saldırı

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü bombalamıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bombardımanda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Saldırıda, Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un da hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıya ev sahipliği yapıyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki birçok sağlık kuruluşunu hedef almış durumda. Bu saldırılar sonucunda, Gazze'de toplamda 34 hastane hizmet dışı kalmıştır.